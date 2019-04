Finales „Sportlen am Wochenende“ nach einer Rekordsaison: Der Frühling steht nun vor der Tür, und ab jetzt geht es zum Toben und Spielen wieder nach draußen.

Die 23. Saison von „Sporteln am Wochenende“ endete am Sonntag in der Dreifachsporthalle am Berufskolleg Hansaschule mit einem neuen Rekord. Mit über 37.000 Eltern und Kindern setzten sich im abgelaufenen Winter in den beteiligten Sporthallen rund 10.000 Teilnehmer mehr als ein Jahr zuvor in Bewegung.

In der Sporthalle an der Hansaschule kamen am Sonntag noch einmal Eltern und Kinder zum Saisonabschluss zusammen. Auch die Teilnehmer zum kreativen Bewegungsprogramm nahmen am Finaltag teil.