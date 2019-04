Prahl und Liefers drehen in Münster

Von Montag bis Mittwoch (8. bis 10. April) ist das Filmteam vor allem auf dem Domplatz anzutreffen. Auch während des regulären Marktbetriebs am Mittwoch sollen einige Szenen gedreht werden. Mit größeren Einschränkungen müssen Passanten und Verkehrsteilnehmer nicht rechnen: „Straßensperren gibt es grundsätzlich nicht“, sagt Sebastian Schulz , beim städtischen Ordnungsamt zuständig für Großveranstaltungen und Baustellensicherungen. Es könne aber zu sogenannten Intervallsperrungen kommen, „dass Fußgänger kurzfristig gebeten werden, mal stehen zu bleiben“.

Am Donnerstag (11. April) sei das Filmteam andernorts im Stadtgebiet unterwegs, so Schulz. Dann seien aber keine Einschränkungen vorgesehen. Weitere Drehorte in Münster sind nach Angaben des WDR Prinzipalmarkt, Promenade, LWL-Museum, Hauptbahnhof und Aasee.

Tatort-Dreh - Prahl auf der Promenade 1/4 Mit Warnweste über die Promenade: Axel Prahl schlüpft bei Dreharbeiten am Montag in die Rolle des Kommissars Thiel. Foto: Oliver Werner

Alles im Kasten? Die Szene wird am Monitor begutachtet. Foto: Oliver Werner

Zeit für ein Foto: Axel Prahl posiert für ein Selfie. Foto: Oliver Werner

Bis Donnerstag (11. April 2019) ist das „Tatort“-Team noch in Münster. Unter anderem wird auf dem Wochenmarkt gedreht. Foto: Oliver Werner

Genau den hat Axel Prahl schon in einem Facebook-Video am Freitag erwähnt. Die Aufregung, die regelmäßig entsteht, wenn im Münster-„Tatort“ zu wenig Münster zu sehen ist, nimmt er dabei ( nicht zum ersten mal ) auf die Schippe. Mit Blick auf den Rhein im verregneten Köln kommentiert er ironisch: „Der Aasee ist ein bisschen über die Ufer getreten, hier im wunderschönen Münster.“

„Tatort“-Folge „Lakritz“ Kommissar Frank Thiel (Axel Prahl) und Rechtsmediziner Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers) müssen im neuen Fall „Lakritz“ aufklären, wer Münsters Marktmeister Hannes Wagner umgebracht hat. Eine der vielen Spuren führt das Duo zu einer kleinen Lakritzmanufaktur, zu Monika, Boernes erster Liebe und zu einem lange zurückliegenden Fall. Der Sendetermin ist für Herbst 2019 vorgesehen. ...