„Europa ist für unsere Generation nicht nur eine ganz große Chance, sondern in einer globalisierten Welt auch ein Garant für Wohlstand und Sicherheit“, so Aden . In den Kreisvorstand wurden zudem gewählt: Hagen Blöcher, Sophia Shen, Fabian Hönecke (Stellvertreter), Gianna Krüger (Schatzmeisterin), Svenja Kuzniarek (Schriftführerin) und Lea Knezevic (Mitgliederbeauftragte), so die JU.