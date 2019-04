Die Schwestern Ornella und Chiara Cavallaro aus Sizilien haben den rund 2000 Kilometer langen Weg auf sich genommen, um in Münster zu arbeiten. „Wir sind sehr aufgeregt, aber wollen die Chance in Deutschland nutzen“, freuen sich die beiden auf ihre Zukunft in Münster. Denn aufgrund der anhaltend hohen Arbeitslosigkeit in Italien finden viele Pflegekräfte keinen Job. In Deutschland dagegen werden die Fachkräfte umso dringender benötigt.

„Wir am EVK stehen in der Pflege personell nicht mit dem Rücken zur Wand – beispielsweise konnten wir für unsere neue Intensivstation direkt alle Pflegestellen besetzen“, weiß Pflegedirektor Dirk Böwer . „Aber deutschlandweit geht der Bedarf ausgebildeter Pflegekräfte über das Angebot an Bewerbern weit hinaus, und auch wir müssen für die Zukunft vorsorgen. Die italienischen Kolleginnen sind ein Schritt in diese Richtung.“

In Italien: Bachelor statt Ausbildung

Im Gegensatz zur Ausbildung in Deutschland führt in Italien ein dreijähriges Bachelor-Studium zum Pflege-Abschluss. „Italienische Pflegekräfte sind daher sowohl theoretisch, aber auch praktisch gut ausgebildet“, weiß Böwer. „Nichtsdestotrotz gibt es einige Unterschiede zum deutschen Berufsbild.“

Zunächst arbeiten die Italienerinnen daher als Krankenpflegehelferin auf den Stationen und lernen in den kommenden Wochen von ihren deutschen Kollegen am EVK. Daher stehen Ornella und Chiara jeweils Mentoren vom Pflegeteam zur Seite, die ihnen die Arbeitsabläufe im EVK, aber auch die ein oder andere Gepflogenheit der westfälischen Kultur näherbringen.