Der inzwischen traditionelle Vierteltreff lockte Groß und Klein bei Frühlingssonne zu Begegnung bei Spiel, Spaß und kulinarischen Leckereien. Das Besondere an diesem Fest: Die Kita St. Agnes und die Familienzentren St. Elisabeth und des SKF Katharinenstraße, Gruppierungen vom Kirchort Herz-Jesu wie die Pfadfinder, KAB und die Messdiener sowie die katholische Grundschule bereiten die Feier gemeinsam vor.

Und so war denn auch die Vielfalt der Spiel- und Beschäftigungsangebote groß. Egal, ob Dosenwerfen, Sportparcours in der Turnhalle oder Schwarzlicht-Theater in einem Klassenzimmer: Den ganzen Nachmittag über gab es an vielen Orten etwas zu entdecken. Und überall duftete es dazu verführerisch: das Stockbrot am Lagerfeuer, die Bratwurst auf dem Grill oder internationale Spezialitäten und eine große Kuchenauswahl in der Cafeteria.

Tombola-Erlös geht an "Lichtstrahl Uganda"

Dass neben dem Spaß auch bei diesem Kinderfest wieder an Menschen gedacht wurde, die auf Hilfe angewiesen sind, kam nicht zu kurz: Nutznießer der Einnahmen aus der Tombola und dem Café wird der Verein "Lichtstrahl Uganda" sein, der neben einem Kreativangebot auch über seine Arbeit zur medizinischen und schulischen Grundversorgung im Norden des Landes informierte.