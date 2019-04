Das münsterische Straßenmagazin „Draußen!“ feiert in diesem Jahr seinen 25. Geburtstag und veranstaltet aus diesem Anlass einen Verkaufswettbewerb für Prominente und Politiker aus Münster. Der Einladung sind sechs Männer und Frauen gefolgt.

Am Samstag (13. April) werden Sybille Benning ( CDU ), Sylvia Rietenberg (Grüne), Michael Halberstadt (CDU), Babette Liechtenstein van Lengerich (CDU), Dieter Kemmerling (CDU) und Sarah Weiser (SPD) in der Zeit zwischen 11 und 14 Uhr an bekannten Verkaufsplätzen in der Innenstadt stehen und die aktuelle Ausgabe der „Draußen!“ an die Leserschaft bringen. Am Ende des Tages wird laut Pressemitteilung des Magazins ausgezählt: Wer hat die meisten Zeitungen verkauft?

Die Herausforderung: Nicht aufdringlich wirken

Hinter der Aktion steht nicht nur das Jubiläum des Straßenmagazins, das seit einem Vierteljahrhundert von Obdach- und Wohnungslosen sowie anderen sozial Bedürftigen in den Straßen der Stadt verkauft wird. Viel spannender ist für die Politikergarde möglicherweise das Gefühl, auf der Verkäuferseite zu stehen: Wie spricht man Leute an, ohne aufdringlich zu wirken und dennoch die Zeitung anzubieten? Wie reagieren die Menschen auf die Frau oder den Mann mit der Zeitung in der Hand? Haben die Vorbeieilenden einen Moment Zeit für diejenigen, die mit einem Stapel der Zeitungen in der Innenstadt stehen?

Hinter dem Straßenmagazin steht der gemeinnützige Verein „Draußen!“, der von wenigen fest angestellten Mitarbeitern und vor allem vielen Ehrenamtlichen getragen wird.