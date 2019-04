Es sei für jeden etwas dabei: Abenteuer im Räuberwald erleben, einen Trickfilm drehen, österliche Tischdeko basteln, erleben, wie ein Zoo funktioniert, oder eine Tagesfahrt unternehmen. Rund 180 Angebote haben sich die verschiedensten Veranstalter einfallen lassen, um spannende Ferien zu garantieren.

"Halligalli" in der Sporthalle Ost

So verlässlich wie die „Osterhits“ im Frühling steht auch wieder „Halligalli“ auf dem Programm: Vom 15. bis zum 18. April sowie vom 23. bis zum 26. April öffnet die Sporthalle Ost am Kanal für Kinder von 6 bis 13 Jahren. Von 8 bis 14 Uhr heißt es, Turnschuhe und drei Euro Eintritt mitbringen, gern auch ein Frühstück, und dann geht der Spaß los. In der Dreifach-Turnhalle kann man sich nicht nur sportlich und kreativ austoben, sondern auch entspannen oder die grauen Zellen mit kniffeligen Denksportaufgaben trainieren.

Außerdem laden die „Osterhits“ an den Feiertagen zu einem gemütlichen Spaziergang ein. Das Kinderbüro-Maskottchen „Rabe Maxi“ war wieder unterwegs und hat Fotos für die Osterrallye 2019 zusammengestellt, die in der „Osterhits-Zeitung“ auftauchen. Bei einem aufmerksamen Spaziergang mit Freunden und Familie am Aa-Uferweg lässt sich das Rätsel, das die Fotos darstellen, lösen, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Mit etwas Glück gibt es Gutscheine, Spiele oder Freikarten für die richtige Lösung.