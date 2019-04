Münster -

Polizisten kontrollierten am Dienstagmorgen das Verhalten von Verkehrsteilnehmern in der Innenstadt. In nur zwei Stunden ahndeten die Beamten laut eigenen Angaben – unter anderem an Unfallhäufungsstellen wie dem Albersloher Weg und dem Cheruskerring Ecke Wienburgstraße – circa 60 Verstöße.