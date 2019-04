Der Islandpferde Reiter- und Züchterverband (IPZV) Münsterland richtet an diesem Termin sein traditionelles Hallenturnier im Westfälischen Pferdezentrum Münster-Handorf, Sudmühlenstraße 33, aus.

Der Freitag (12. April) steht ganz im Zeichen der Islandpferdezucht. Ab 9 Uhr morgens stellen die Züchter ihre Stuten und Hengste den Richtern vor. Am frühen Abend finden seitens des Pferdestammbuchs die Körungen statt.

Alle Bereiche der Islandpferdereiterei

Die Reitprüfungen werden am Samstag und Sonntag (13. und 14. April) ab 8 Uhr in der großen Halle des Pferdezentrums vorgestellt. Vor stets gut besuchten Zuschauerrängen werden hierbei alle Bereiche der Islandpferdereiterei abgedeckt, heißt es in einer Pressemitteilung. Angefangen bei den Prüfungen für Freizeitreiter und ihre Pferde, geht es weiter mit den Futurity-Prüfungen für talentierte Sportnachwuchspferde, die anschaulich kommentiert und moderiert werden. Die Aufgabenteile der Sportklasse verdeutlichen dem Publikum schließlich, wie eindrucksvoll die unterschiedlichen Gangarten der kräftigen Kleinpferde harmonisch herausgeritten werden können.

Doch es geht nicht nur um Ehrgeiz und Ambitionen: Beim Mitternachtstölt geht es neben möglichst taktklaren Tölt auch um das fantasievollste Kostüm von Reiter und Pferd. Dieser Aufgabenteil ist vor allem bei den Kindern und Jugendlichen beliebt, das Publikum entscheidet per Applaus mit über den Sieg. Doch egal ob Sport oder Spaß: bei diesem Turnier sind natürlich auch die Spezialgangarten dieser Rasse präsent. Der bequem zu sitzende Tölt und der rasante Rennpass zeichnen das Islandpferd schließlich aus.

Rund um das Turniergeschehen finden Besucher bei freiem Eintritt viele Stände mit Reitsportartikeln – nicht nur für Islandpferde. Speisen und Getränke werden ebenfalls angeboten.