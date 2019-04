Geboren in Oberschlesien, half sie während des Zweiten Weltkrieges im Krankenhaus den verwundeten Soldaten und kam nach dem Ende des Krieges mit ihrer Familie und ihren Geschwistern nach Münster. Die Jubilarin begann bei Winkhaus zu arbeiten. Über zehn Jahre lang war sie dort in der Organisation tätig. In Münster lernte sie auch ihren Mann kennen. Aus der Ehe gingen zwei Kinder hervor, später folgten zwei Enkelkinder.

„Ich genieße das Alter“

Das Ehepaar wohnte in der Innenstadt, und das Pflegen des Schrebergartens gehörte zu den gemeinsamen Aktivitäten. Das Stricken zählt seit jeher zu Lucia Viktoria Bergs Hobbys. „Früher habe ich viele Kleidungsstücke selbst gemacht – Pullover, Mützen, Socken. Auch heute stricke ich noch gerne“, berichtete die Jubilarin, der die Bindung zur Kirche bis heute sehr wichtig ist. In ihrer Familie habe die Kirche eine bedeutsame Rolle gespielt, erzählte Lucia Berg .

Trotz ihres hohen Alters gehörte sie bis vor Kurzem noch zu den Messdienerinnen, wenn Gottesdienste im Seniorenheim gefeiert wurden. Des Weiteren war die langjährige Münsteranerin auch einige Jahre im Beirat des Seniorenheims tätig, um die Interessen ihrer Mitbewohner zu vertreten. „Seit meiner schweren Krankheit habe ich mich hier gut erholt und genieße das Alter“, erzählte Lucia Berg, die zudem interessierte WN-Leserin war und 60 Jahre ein Abonnement besaß.