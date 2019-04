Axel Prahl findet Fahrrad-Flut „wirklich gigantisch”

Woran erkennt man, dass man definitiv in Münster ist? Für Axel Prahl ganz einfach: „An einem solchen Fahrrad-Parkplatz!” Begeistert schwenkt er mit der Kamera durch den Hamburger Tunnel am Hauptbahnhof. Dicht an dicht reihen sich dort die Drahtesel. „Unendliche Reihen von Fahrrädern... Ist das nicht abgefahren?”, findet Prahl.

Kurze Zeit später zeigt er den Bahnhofs-Vorplatz: „Hier stehen noch zigtausend mehr!” Auch wenn Münster laut einer ADFC-Umfrage nicht mehr auf Platz eins der fahrradfreundlichsten Städte [WN+] Deutschlands ist, bleibt Münster für Prahl „eine wirkliche Fahrrad-Stadt”.

Noch bis Donnerstag finden die Dreharbeiten für die „Tatort”-Folge mit dem Arbeitstitel „Lakritz” in Münster statt. So ist das Ermittler-Duo Axel Prahl (Frank Thiel) und Jan-Josef Liefers (Prof. Karl-Friedrich Boerne) am Mittwoch auf dem Trubel des Wochenmarkts im Einsatz. Bereits am Dienstag diente der Domplatz als Kulisse für Dreharbeiten.