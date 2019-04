Henning Wehland: H-Blockx brennen für den Domplatz

Im kommenden Jahr feiern die H-Blockx ihr 30-jähriges Bühnenjubiläum. 1990 hatten sie sich am Gymnasium Wolbeck zusammengefunden. Dass sie noch lange nicht zum alten Eisen gehören, wollen sie am 17. August (Samstag) beim Stadtfest „ Münster mittendrin “ beweisen. Dann werden die Musiker um Frontmann Henning Wehland auf der Domplatz-Bühne stehen.

„Unser Auftritt wird an Energie nicht zu übertreffen sein“, verspricht Wehland, der aktuell auf Solo-Tour ist. „Wir sind hungrig nach dem Gefühl, das wir so lange vermisst haben.“

Idee über Monate gewachsen

Schon seit mehreren Jahren sind die H-Blockx nicht mehr gemeinsam aufgetreten. Ihr letzter Auftritt bei einem Stadtfest in Münster liegt 14 Jahre zurück. Zuletzt hatte Wehland 2017 als Solo-Künstler auf der Stadtfest-Bühne gestanden.

„Die Band hat sich ja nie aufgelöst“, sagt Wehland. Als sich nun die Gelegenheit ergab, wieder auf einer großen Bühne zu stehen, „haben wir natürlich zugesagt“. Die Idee sei über Monate gewachsen. „Das fühlt sich gut an, wir haben Bock, das ist für uns eine Herzensangelegenheit“, sagt Wehland, der inzwischen in Berlin wohnt, aber regelmäßig in Münster vorbeischaut. „Wir alle haben nach wie vor eine enge Beziehung zu der Stadt“, versichert er.

10.000 Karten stehen für den 17. August zum Verkauf. 10.000 Fans waren auch 2007 auf dem Domplatz, als die H-Blockx dort ein spontanes Live-Konzert gaben – auf dem Dach eines 40 Jahre alten Mercedes-Busses.

25 Jahre nach dem Debüt-Album

„Move“, „Risin‘ High“ und „Ring of fire“ – nur einige der vielen Hits der H-Blockx. Dürfen sich die Fans „nur“ auf die größten Hits freuen – oder gibt es sogar ein paar neue Songs? „Ja“, sagt Wehland, „es wird auch den ein oder anderen neuen Song geben.“ Konkreter wird er nicht. Planen die H-Blockx womöglich ein neues Album? „Ich bin momentan sehr glücklich als Solo-Künstler“, sagt Wehland. Und betont zugleich, „dass die H-Blockx das wichtigste Projekt in meinem musikalischen Leben waren“.

Am 17. August wird es für die Band auch ein kleines Jubiläum zu feiern geben. 25 Jahre ist es in diesem Jahr her, dass ihr Debüt-Album „Time to move“ auf den Markt kam. Sage und schreibe 57 Wochen war es damals in den deutschen Charts platziert.

„Wir brennen darauf, vor der Domplatz-Kulisse zu spielen“, sagt Wehland. Und danach? „Gibt es eine After-show-Party in meiner Lieblingskneipe.“ Wo genau? „Wer mich kennt, der weiß, wo ich sein werde.“

Mehr verrät er nicht.