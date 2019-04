Im Rahmen eines bundesweiten Einsatzes gegen ein islamistisches Netzwerk sind am Mittwochmorgen auch in Münster zwei Objekte durchsucht worden. Polizei und Steuerbehörden rückten nach Informationen unserer Zeitung zum Volkertweg in Sprakel sowie zur Meerwiese in Coerde aus. Dem Netzwerk wird vorgeworfen, die radikalislamistische Hamas finanziell und propagandistisch zu unterstützen, so das Bundesinnenministerium.

Eine Bestätigung, ob es sich bei dem in Coerde untersuchten Objekt um ein dort ansässiges Institut handelt, das die „Blitzradikalisierung“ von Muslimen durch psychologische Methoden anstreben soll, gab es am Mittwoch nicht. Kritiker werfen diesem Institut vor, Verfahren anzuwenden, wie sie auch bei Sekten wie „Scientology“ üblich seien.

Insgesamt wurden am Mittwoch laut NRW-Innenministerium rund 90 Objekte in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein durchsucht.