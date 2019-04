In aller Herrgottsfrühe hat die Polizei am Donnerstag zwei Einbrecher festgenommen. Die Beamten erwischten die beiden Männer gegen vier Uhr morgens vor einer aufgebrochenen Tür eines Reisebüros. Bei der Kontrolle wurde klar, dass gegen einen der Männer, ein 37-jähriger Münsteraner, bereits ein Untersuchungshaftbefehl vorlag. Darin wird ihm vorgeworfen in acht Fällen vorrangig in Geschäftsräume im Innenstadtbereich eingebrochen zu sein. In der Tasche des 32-jährigen Komplizen befand sich Einbruchswerkzeug.

Die Polizisten nahmen das Duo vorläufig fest. In der Wohnung des 37-Jährigen fanden die Beamten dann Diebesgut und weitere Beweismittel. Ermittlungen ergaben, dass der 37-Jährige neben den acht im Haftbefehl vorgeworfenen Taten und der des Reisebüros noch für fünf weitere Einbrüche verantwortlich sein soll. Der Münsteraner sitzt nun in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an.