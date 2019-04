Trauriger Abschied von Braunbär Janosch

„Solche Entscheidungen fallen immer schwer – doch im Fokus steht dabei stets das Wohl des Tieres als Individuum“ fasst Kuratorin Dr. Simone Schehka zusammen. „Wir möchten den Tieren unnötiges Leiden und Schmerzen ersparen“.

Am Donnerstag musste der 25-jährige Syrische Braunbär Janosch, der seit 1995 im Allwetterzoo Münster lebte, eingeschläfert werden. Schon seit über einem Jahr wurde der Gesundheitszustand von Janosch sehr eng durch ein Team bestehend aus den Tierpflegern, den Tierärzten sowie der Kuratorin überwacht.

Schwerwiegende Wirbelsäulenprobleme

Janosch zeigte zunehmend Probleme in seinem gesamten Bewegungsablauf. Sowohl das Aufrichten, aber auch das Laufen und Setzen bereiteten ihm immer mehr Mühe. Diese Symptome deuteten auf schwerwiegende Wirbelsäulenprobleme hin. Hinzu kamen in der letzten Woche offene Liegeschwielen am Gesäß, die trotz intensiver tiermedizinischer Behandlungen fortschritten.

Janosch lebte viele Jahre gemeinsam mit seinem Bruder Silas und den beiden älteren Geschwistern Laila und Karim im Allwetterzoo. Die vier Syrischen Braunbären waren viele Jahre lang ein eingespieltes und sehr verträgliches Team.