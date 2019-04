Zu einem Jahr und acht Monaten Freiheitsentzug verurteilte das Landgericht Münster am Donnerstag einen 25 Jahre alten Mann aus Sassenberg. Nach Abschluss der Beweisaufnahme war das Gericht davon überzeugt, dass sich der Angeklagte der gefährlichen Körperverletzung, versuchter Erpressung und Beleidigung schuldig gemacht hatte.

Danach hat der bis zu seiner Verhaftung in Sassenberg in einer Flüchtlingsunterkunft lebende Mann im Oktober 2018 einem ihm bekannten anderen Mann das Handy weggenommen und ihn mit einer Glasflasche am Kopf verletzt. Außerdem befand ihn das Gericht für schuldig, Polizeibeamte unflätig beleidigt zu haben.

Vermittlungsprovision: zwei Gramm Marihuana

Zum Streit zwischen den beiden Kontrahenten war es am Bremer Platz gekommen, weil der Angeklagte dem Geschädigten den Kauf eines Mobiltelefons vermittelt hatte. Als Vermittlungsprovision hatten die beiden zwei Gramm Marihuana vereinbart, die der Geschädigte jedoch nicht besaß.

Daraufhin bemächtigte sich der Angeklagte des Handys und wollte es als Pfand behalten, bis er das ihm zustehende Marihuana bekommen würde. Als der Geschädigte einen Angriff auf ihn startete, wehrte er sich mit einer Glasflasche, die er dem anderen gegen den Kopf schlug und ihn dabei hinter dem linken Ohr verletzte. Die herbeigerufenen Polizeibeamten beleidigte er auf üble Weise.

Das Gericht wertete den Schlag des Sassenbergers als gefährliche Körperverletzung. Die Entwendung des Handys mochte das Gericht nicht als räuberische Erpressung beurteilen. Dem Angeklagten sei es nicht um das Telefon gegangen, sondern um das zugesagte Betäubungsmittel, insofern bestand nicht die Absicht, sich das Gerät widerrechtlich anzueignen, führte der Vorsitzende Richter in der Urteilsbegründung aus.

Der Haftbefehl wurde wegen Fluchtgefahr aufrechterhalten.