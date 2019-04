Unverständnis, Entsetzen und Enttäuschung bestimmen am Freitagmorgen die Stimmungslage am Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium. Die Schulleitung hat kurzerhand die Reißleine gezogen und die Abi-Feier am Ende der Mottowoche abgesagt. Gleichzeitig versuchen die Schulleitungen von Schlaun und Paulinum in mehreren Telefonaten Licht in die Vorfälle der vorangegangenen Nacht zu bringen.