Jesus-Skulptur thematisiert den Missbrauch

Der von einem bayrischen Holzbildhauer geschnitzte Jesus hat eine knabenhafte Figur, seine Hände sind gefesselt, der schmerzerfüllte, verzweifelte Blick ist gen Boden berichtet. Die Figur, die während des Katholikentages entstand und später noch einmal überarbeitet wurde, wird ab Montag im Fenster des Kirchenfoyer an der Salzstraße stehen.

Mit Beginn der Karwoche soll der hölzerne Jesus nicht nur an das Leiden Christi erinnern. Seine Fesseln sind mit Zeitungsausschnitten beklebt, die Missbrauch in der katholischen Kirche thematisieren. Weitere Zeitungsausschnitte finden sich auf dem Sockel – sie beschäftigen sich mit den Christen-Verfolgungen im Nahen Osten.

„Dort leben Menschen, die zum christlichen Glauben stehen – so stark, dass sie sogar verfolgt werden“, sagt Rupert König , Leiter des Kirchenfoyers und Initiator der Aktion. „Auf der anderen Seite ist es der Missbrauch, der bei dieser Skulptur Jesus fesselt.“

So thematisiere die Figur nicht nur die Leiden Jesu – sondern auch die Leiden der Missbrauchsopfer. „Christus als Opferlamm“, sagt König knapp.

Christus-Skulptur zum Thema Missbrauch

Eine Christus-Skulptur zum Thema Missbrauch – „das wird sicher auch bei einigen für Irritationen sorgen“, vermutet König. Das Kirchenfoyer wolle mit seiner Aktion gleichwohl zeigen, „dass uns dieses Thema nicht kalt lässt, wird sind nach wie vor darüber schockiert und sprachlos“. Gleichzeitig gebe es viele Menschen, „die sich nicht den Glauben kaputt machen lassen“.

Weitere Aktionen geplant

Weitere Aktionen plant das Kirchenfoyer in der Karwoche. Hinter der Skulptur wird mit großen Buchstaben INRI auf der Wand stehen, in der Nacht zu Samstag wird daraus ☧. NRI – „Jesus, König der Juden“, wird zu „Christus, König der Juden“. Zudem ist am Karfreitag eine literarische Lesung in Überwasser geplant.

Die vom Unterammergauer Künstler Ernst Franz geschnitzte Skulptur wird übrigens dauerhaft in Münster bleiben, das Kirchenfoyer hat sie erworben, sagt Rupert König. Wo sie nach der Karwochen-Aktion ihren Platz finden wird, stehe allerdings noch nicht fest. Franz hatte sie nach dem Katholikentag noch einmal in seine bayrische Heimat geholt und die Figur dort verfeinert und farblich aufgearbeitet. Außerdem ist Jesus nun nicht mehr nackt, betont Rupert König.