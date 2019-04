Beim Einkaufen, bei der Arbeit, im Verkehr – fast überall muss man lesen können. Auch ohne Schreiben kommt man kaum aus.

Rund 7,5 Millionen Menschen in Deutschland müssen sich allerdings mit ihrem Defizit arrangieren, beides nur eingeschränkt oder gar nicht zu beherrschen. Damit die Zahl der sogenannten Analphabeten sinkt, setzt sich der „ Bundesverband Alphabetisierung und Grundbildung “ (BVAG) für sie ein.

Am Freitag feierte der Verein mit Sitz in Münster im Rathausfestsaal sein 35-jähriges Bestehen. „7,5 Millionen Menschen bedeutet 7,5 Millionen Einzelschicksale“, ließ für das Bundesbildungsministerium Dr. Thomas Greiner in einer Grußbotschaft verlesen.

„Lesen und Schreiben sind Kulturtechniken, von denen die Menschen ausgehen, dass sie jeder beherrscht. Aber es gibt funktionale Analphabeten. Sie sind in Gefahr, von der technologischen und gesellschaftlichen Entwicklung abgehängt zu werden“, las Georg List, Vorstand des BVAG, aus dem Brief des Ministerialdirigenten vor. Der Verband zeige, um dem entgegenzuwirken, „hervorragendes Engagement“.

Vertreter der Stadt sowie von Einrichtungen, mit denen der BVAG zusammenarbeitet, aber auch Betroffene nahmen am Festakt teil.

Unter den Gastrednern erklärte Ansgar Klinger, Hauptvorstand der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft: „Wir wollen ein Grundrecht auf Grundbildung.“ Um Analphabetismus zu verringern, sollte „ein Rechtsanspruch auf Grundbildung in den Bundesländern verwirklicht werden“.

Dr. Stefan Nacke, Landtagsabgeordneter aus Münster und Vorsitzender des Landesverbandes der Volkshochschulen in NRW, nannte Alphabetisierung „eine zentrale Zukunftsaufgabe“. Und: „Wir brauchen mehr öffentliche Förderung von Grundbildung.“ Der Verband arbeite „nah an den Bedürfnissen“ Betroffener. Etwa zusammen mit der VHS, die Kurse für sie anbiete. Einen Überblick zur Geschichte des Verbandes präsentierte Marion Döbert, Mitbegründerin. Sie erinnerte an die „Schreibwerkstatt für neue Leser und Schreiber“ als Ursprung des Verbandes.

Für sein Lebenswerk wurde Mitbegründer Peter Hubertus aus Münster ausgezeichnet. Er habe den BVAK unter anderem fast 20 Jahre lang als Geschäftsführer geleitet, schilderte in ihrer Lobrede Ingrid Ficker von der Koordinierungsstelle Alphabetisierung Sachsen.