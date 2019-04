Die zwischenmenschlichen Beziehungen, Basis der Völkerverständigung, sind die Basis der Arbeit des Vereins, der am Donnerstag zu seiner Jahreshauptversammlung in der Rüstkammer des Rathauses zusammenkam. Im kommenden Jahr plant der Verein seine nächste Bürgerreise nach Rjasan, die Chancen für persönliche Kontakte bietet. Der als Schriftführer neu in den Vorstand gewählte Marko Hartmann schwärmte von den herzlichen Menschen in Rajsan und der schönen Stadt, der interessanten Kultur. Gerade in Zeiten, da das politische Klima in den Beziehungen staatlicherseits rauer werde, sei es wichtig, gegenzusteuern, betonte die wiedergewählte erste Vorsitzende Birgit Lückemeyer .

Zweiter Vorsitzender bleibt Jörg Brokhues. Weiter im Vorstand aktiv sind Udo Lückemeyer, Annette Schwenken, Guido Weber und der Ehrenvorsitzende Günter Schulze Blasum. Friedrich Wilhelm Krätke wurde für seine 25-jährige Mitgliedschaft geehrt.

In diesem Jahr wird in Münster vom 16. bis 20. Juni das 30-jährige Bestehen der Städtepartnerschaft gefeiert. In der Lamberti-Kirche wird am 19. Juni ein Konzert mit dem Universitäts-Chor Rjasan stattfinden, für dessen Sänger noch Gastgeber gesucht werden.