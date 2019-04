Am Samstagnachmittag gegen 14.40 Uhr informierte ein aufmerksamer Zeuge die Polizei über einen Mann, der offensichtlich am Hamburger Tunnel ein Fahrrad entwenden will.

Die eingesetzten Polizisten trafen den gut beschriebenen Täter auf einem neuwertigen Mountainbike in Richtung Bremer Platz fahrend an. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass das Fahrradschloss aufgebrochen war. Zudem hatte der 42-jährige, aus Italien stammende Täter entsprechendes Werkzeug und weitere Fahrradteile in seinem Rucksack dabei.

Die Polizisten nahmen den Mann vorläufig fest. Die Ermittlungen dauern an.