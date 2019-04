Der Facharbeitskreis Tourismus des Münsterland e.V. war jetzt zu Gast in Gronau. Der Facharbeitskreis tagt auf Münsterlandebene alle drei Monate und hat sich jetzt im Rahmen der Sitzung in Gronau das neue Rock‘n‘Popmuseum angeschaut. „Die Begeisterung war groß und wir freuen uns, dass das Museum münsterlandweit auf so große Begeisterung stößt“, heißt es über den Besuch in einer Mitteiling des Stadtmarketings Gronau.