„Halli-Galli“ in der Sporthalle Ost

Münster -

Langeweile in den Osterferien? Kinder im Alter von sechs bis 13 Jahren, die in dieser und der nächsten Woche die Sporthalle Ost an der Manfred-von-Richthofen-Straße 60 ansteuern, sind von solchen Problemen definitiv befreit. 60 Spiele und jede Menge Sport warten bei der Aktion „Halli-Galli“.