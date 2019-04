Diesmal sorgte Stefan Röhring dafür, dass eine Menge Äste zum Umwickeln des Baumstamms parat lag. Wer mag, darf gerne noch weitere Ostereier dort aufhängen.

Leider durfte die Baumschmückgruppe ihren Wunsch, dort in dem Beet einen Haselstrauch zu pflanzen, nicht verwirklichen, da laut Aussage der Stadt so ein Strauch zu nah an den Gehweg heranwachsen könnte.

Die kleine Gruppe hatte jedenfalls viel Spaß und der leckere Kuchen von Dorle Peter hätte locker für viel mehr Teilnehmer gereicht.