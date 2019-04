Das etwa 80-köpfige Ensemble setzt sich zusammen aus Schauspielern jeden Alters, der Akrobatikgruppe des Unisports, dem Jugendchor und dem Bläserensem­ble des Paulinums. Das von Regisseur Markus Kopf neu inszenierte und von Hans Peter Boer geschriebene Stück lebe von der Veränderung und biete vielfältige Möglichkeiten zur aktiven Teilnahme, berichtet der Stadtheimatbund.

Vor dem Hintergrund der Friedensverhandlungen in Münster 1648, die dem 30-jährigen Krieg ein Ende setzten und einen bleibenden Frieden in Aussicht stellten, lebt diese Zeit in der Inszenierung wieder auf und erzählt von den Nöten, in die dieser verheerende Krieg die „einfachen“ Menschen gestürzt hat.

Wer Lust hat, sein schauspielerisches Talent zu entdecken, ist willkommen zu einem Schnupperworkshop unter der Leitung des Theaterprofis Markus Kopf. Die ersten beiden offenen Workshops finden am 27./28. April sowie am 31. Mai und 1./2. Juni im Bennohaus, Bennostraße 5, statt. Anmeldung per E-Mail unter info@stadtheimatbund-muenster.de.