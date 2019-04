Die Veranstalter sprechen von einem „langersehnten Traum“: Sie haben Dixon für den Taka-Tuka-Auftakt verpflichtet. Der Berliner, der mit bürgerlichem Namen Steffen Berkhahn heißt, ist ein Schwergewicht der House- und Elektroszene. Er ist nicht nur prämierter DJ, sondern auch Mastermind und Gründer des Innervisions-Label.

Support bekommt er laut Ankündigung von Sascha Braemer und Steve Stix.

Die Veranstaltung erhält in dieser Saison aber nicht nur in Sachen Künstler ein Upgrade, auch über die Deko soll das pure Urlaubsfeeling transportiert werden. „Feinste und vor allem ehrliche elektronische Musik wird auch zur Saison 2019 den Coconut Beach an ausgewählten Feier- und Sonntagen zum Hotspot für all diejenigen werden lassen, die sich immer schon ein Stück Ibiza in Münster gewünscht haben“, heißt es in der Ankündigung.