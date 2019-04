Die Täter verteilten blaue DIN-A4-Flyer in Briefkästen von Münsteranern und täuschten damit vor, seriöse Anbieter von Dienstleistungen zu sein. So boten die Betrüger einem 87-jährigen Münsteraner am Samstag an, Stein- und Pflasterarbeiten durchzuführen, berichtete die Polizei am Dienstag. Der Senior wählte die auf dem Papier angegebene Telefonnummer, vereinbarte einen Besichtigungstermin an seinem Haus und ließ sich ein Angebot erstellen.

Bankangestellte witterte den Betrug

Nach Vertragsabschluss und nachdem schon einige Arbeiten durch die Betrüger durchgeführt worden waren, gaben die Täter an, einen fünfstelligen Bargeldbetrag für ein Bankgeschäft zu benötigen. Das Geld würde der 87-Jährige in wenigen Tagen zurückerhalten und als Dank auch den vereinbarten vierstelligen Rechnungsbetrag nicht begleichen müssen. Erst eine aufmerksame Bankangestellte witterte die miese Masche, alarmierte die Polizei und verhinderte die Herausgabe des Bargeldes.

Vorsicht bei Türgeschäften

Die Polizei warnt nun vor der betrügerischen Vorgehensweise und rät, achtsam bei Türgeschäften und Flyervorlagen zu sein. „Seriöse Firmen geben in Werbebeilagen neben einer telefonischen Erreichbarkeit auch immer ihre Niederlassung und eine Umsatzsteuernummer preis“, so die Polizei. Im Verdachtsfall rät sie, den Notruf 110 zu wählen.