80 Jahre Doppelherz

Münster -

Früher wären Patientinnen wie Diana Schatz vermutlich nicht sehr alt geworden. Mit ihrem angeborenen komplexen Herzfehler überlebten in vergleichbar schweren Fällen nur wenige das Kindesalter. Dass Diana Schatz als eine der ersten Patientinnen des „Emah-Zentrums“ am UKM (Klinik für angeborene Herzfehler und Klappenerkrankungen) heute ihren 40. Geburtstag feiern kann, sei vor allem der inzwischen sehr guten Versorgung zu verdanken, schreibt das UKM in einer Pressemitteilung.