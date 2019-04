Hilfe mit heiterem Programm

Münster -

Der Bedarf ist groß, die zehn Zimmer im Johannes-Hospiz sind auch derzeit komplett belegt – von Menschen, die hier würdevoll in familiärer Atmosphäre die letzten Wochen oder mitunter auch Monate ihres Lebens verbringen. Um die sehr individuelle Zuwendung auch weiterhin finanzieren zu können, lädt der Förderverein des Johannes-Hospizes am Freitag, 7. Juni, zu einem Benefiz-Abend in den Zwei-Löwen-Klub ein.