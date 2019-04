Start ist um 13 Uhr am Infoladen des ADFC an der Dortmunder Straße 19, unweit des Hafens. Geleitet von Tourenleitern und dem ADFC-Pannenservice, führt die Pättkestour die Radler in Gruppen durch das Münsterland, zum Aussichtsturm in den Rieselfeldern zum Beispiel. Etwa 32 Kilometer kämen zusammen, sagt Peter Wolter , die Fahrgeschwindigkeit liege bei gemütlichen 15 bis 16 Kilometern pro Stunde.

Gegen 16 Uhr treffen die Radler am Gut Kinderhaus ein – zu Kaffee und Kuchen in der Remise, mit Blick auf viel Natur und einige Alpakas. So gestärkt geht es um 17 Uhr ins Konzert auf der „Bonsai-Bühne“ des künstlerischen Leiters der „Wald- und Wiesenkonzerte“, Sebastian Netta . Es singt Annika van Bebber; zusammen mit drei Begleitern sorgt sie für Pop und Jazz. Es sei „wirklich ein Konzert, wo die Leute auch zuhören“, sagt Netta. Gegen 18 Uhr sei Schluss mit dem offiziellen Programm.

Die „kleinste Freilichtbühne Deutschlands“

Das Konzept mit Konzert ist neu. Der ADFC möchte „mehr Leute aufs Rad bringen“. Neu ist auch die begleitete Fahrt: In den ersten 20 Jahren hatte der ADFC für die Mai-Rad-Tour jeweils die Strecke aufwendig aus- und wieder abgeschildert, mit 150 Schildern. „Das war viel Arbeit“, sagt Wolter. Das Interesse hatte zuletzt nachgelassen.

Netta hatte sich mit seiner mobilen Bühne an den ADFC gewandt – damit können die Musiker ähnlich wie Radler auch im Freien auftreten, Kultur und Natur anders und anderswo verbinden. Die „kleinste Freilichtbühne Deutschlands“ habe jemand sein Gefährt genannt, sagt Netta. Gut Kinderhaus wird betrieben von Westfalenfleiß. Man kooperiere öfters mit dem ADFC, so Birgit Honsel-Ackermann vom Gut Kinderhaus, wo außerdem eine Kinder-Fahrzeug-Börse an dem Tag von 14 bis 16 Uhr stattfinden wird.