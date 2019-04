Katzenflüsterer in der Manege

Spitze Zähne, scharfe Krallen, 400 Kilogramm Gewicht – Löwe Masai ist ein schönes und gleichzeitig furchteinflößendes Prachtexemplar. Doch Alexander Lacey geht zu ihm in den Käfig, als wäre die Raubkatze ein Stubentiger. Ein bisschen knuddeln, ein bisschen necken – die zwei genießen den freien Tag in der Sonne, bevor sie vom heutigen Mittwoch an zwei Mal täglich in der Manege des Zirkus‘ Charles Knie auf dem Schlossplatz stehen.

Dort tummelt sich dann nicht nur Löwe Masai um den Raubkatzendompteur. Insgesamt hat der Engländer 13 Tiger und Löwen. Der 43-Jährige stammt selbst aus einer Zirkusfamilie. „Dort habe ich als Kind überall ausgeholfen, aber die großen Katzen haben mich immer am meisten fasziniert“, erzählt Lacey. Zwar begann er ein Studium der Architektur, doch am Ende war die Sehnsucht nach den Raubtieren größer. Seit 26 Jahren arbeitet er nun schon mit Löwen und Tigern. Sein Bruder macht genau das Gleiche beim Zirkus Krone. Die Liebe zu den Katzen liegt in der Familie.

Der Mann aus Nottingham hat zahlreiche Preise gewonnen, darunter die höchste Auszeichnung beim „Internationalen Circusfestival von Monte Carlo“. Er tourte mit dem größten Zirkus der Welt in den USA, seit fast zwei Jahren ist er wieder mit dem Zirkus Charles Knie unterwegs.

Vier Motorradfahrer in einer Stahlkugel mit nur 4,4 Meter Durchmesser, ein Clown und Artisten tauchen in der Show des Zirkus Charles Knie auf. Foto: Pjer Biederstädt

Für Alexander Lacey und seine Tiere beginnt jeder Tag um sieben Uhr. „Erst beobachte ich die Tiere. Ich muss herausfinden, wie sie drauf sind“, erklärt er. Wenn eine Katze einen schlechten Tag hat, bekommt sie eine Auszeit.“ Danach wird trainiert, ehe es Frühstück gibt. Zehn bis 16 Kilogramm Fleisch frisst jede Katze am Tag. „Das kostet ungefähr 2000 Euro pro Woche“, sagt Lacey, dessen Tiere allesamt von ihm und seinem Bruder gezüchtet wurden. Drei Jahre dauere es, bis ein Tier reif für eine Show in dem 1400-Plätze-Zelt sei. „Gefährlich ist die Arbeit nicht, wenn man sich gut um die Tiere kümmert und sie geduldig ausbildet“, sagt Lacey. Die Kritik von Tierschützern an der Haltung der Katzen kann Lacey nicht nachvollziehen. In seinen Augen argumentierten sie aus menschlicher Sicht, oft ohne Fachkenntnis über die Tiere. Der Katzenflüsterer fühlt sich eng verbunden mit den Tieren. Deshalb machen sie während des Zwölf-Minuten-Auftritts in der Show, was er sagt – zumindest meistens. „Manchmal machen sie auch, was sie wollen. Dann ist es wie mit einer Klasse voller Kinder“, sagt der Tiertrainer.

Für Zirkusdirektor Sascha Melniak ist Lacey ein Weltstar. Für den Zirkusbetrieb braucht es aber noch mehr Menschen. 96 Mitarbeiter aus 13 Nationen sind mit dem Zirkus auf Tour, davon sind 30 Artisten. Nach der Premiere in Einbeck am 15. März ist Münster die sechste von 47 Station, berichtet Melniak, der eine Show mit viel Nervenkitzel verspricht. Alexander Lacey und seine Katzen werden ihren Teil dazu beitragen.