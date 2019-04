Culthe Fest in der Sputnikhalle

Münster -

16 Shows von 15 Bands auf drei Bühnen: Beim zweitägigen Culthe Fest kommen Fans von Black-, Death-, Post Metal und Dark Folk am Samstag und Sonntag (20./21. April) im Triptychon, in der Sputnikhalle und im Sputnik Café am Hawerkamp auf ihre Kosten.