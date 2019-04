Wilsberg ermittelt im Sommer wieder auf Norderney

Das Wilsberg-Team zieht es im Sommer zum zweiten Mal an die Nordseeküste. Nach der Folge „Moderney“, die vor einem Jahr mehr als acht Millionen Fernsehzuschauer vor die Bildschirme lockte, wird es auf der Insel Norderney mit den Kollegen der ZDF-Krimireihe „Friesland“ erneut gemeinsam einen Fall lösen. Das verriet Wilsberg-Darsteller Leonard Lansink am Mittwoch am Rande der Dreharbeiten für zwei weitere Folgen in Münster.

Damit gibt es in diesem Jahr gleich fünf neue Wilsberg-Fälle: „Vaterfreuden“ und „Der Leibwächter“, die bis Ende April vor Ort in Münster gedreht werden, den Norderney-Fall sowie zwei Folgen, für die die Schauspieler im Winter vor der Kamera stehen. „Vier weitere Fälle stehen 2020 an“, sagt Lansink, der auch nach 67 Folgen keine Anzeichen von Wilsberg-Müdigkeit zeigt: „Ich werde dabei sein, solange es ohne Rollator geht“, frotzelte er am Mittwoch vor dem Antiquariat Solder , wo er sich mit Roland Jankowsky alias Kommissar Overbeck der Presse stellte – und außerdem für Selfies mit seinen Fans zur Verfügung stand.

Dreharbeiten für zwei neue Wilsberg-Folgen

Fortsetzung nach Ostern

Und ja, auch das gibt es noch im Zeitalter von Facebook und Instagram: Menschen, die ein Autogramm wollen. „Was kriegst Du dafür bei Ebay?“, erkundigte sich Lansink. Die schlagfertige Antwort: „25 Euro.“ Wilsberg: „Eine Autogrammkarte von mir wurde dort kürzlich für 3,50 Euro angeboten.“

Wilsberg-Dreharbeiten in Münster 1/11 Wilsberg-Darsteller Leonard Lansink und Roland Jankowsky alias Kommissar Overbeck drehen derzeit in Münster gleich zwei neue Folgen der beliebten ZDF-Krimireihe. Foto: Matthias Ahlke

Am Gründonnerstag gehen die Dreharbeiten in Münster weiter – erneut vor dem Antiquariat Solder an der Frauenstraße. Danach hat das Team erst mal Osterpause. Foto: Matthias Ahlke

Vaterfreuden“ und „Der Leibwächter“, die bis Ende April vor Ort in Münster gedreht werden, den Norderney-Fall sowie zwei Folgen, für die die Schauspieler im Winter vor der Kamera stehen. Foto: Matthias Ahlke

Am Montag saßen die Schauspieler Roland Jankowsky (l., Overbeck) und Rita Russek (Kommissarin Anna Springer) bei Filmarbeiten vor dem Café „Herr Hase“ an der Gertrudenstraße Ecke Studtstraße. Foto: Matthias Ahlke

Am Gründonnerstag gehen die Dreharbeiten in Münster weiter – erneut vor dem Antiquariat Solder an der Frauenstraße. Danach hat das Team erst mal Osterpause. Lansink fährt mit seiner Frau an die Ostsee. „Zu den Schwiegereltern. Spaß haben, die Freizeit mit den Hunden genießen.“ Und wo wird Jankowsky die Feiertage verbringen? „Ich bin auf den friesischen Inseln. Lesereise mit der Familie. Für die Kleinen gibt es gefärbte Eier“, sagt der Overbeck-Darsteller und schiebt hinterher: „Selbst gefärbte Eier.“

Am Dienstag nach Ostern folgt dann Teil zwei der Dreharbeiten in Münster. Von der Stadt werde in den beiden Folgen einiges zu sehen sein, verspricht eine Produktionsmitarbeiterin. Wann die beiden Folgen „Vaterfreuden“ und „Der Leibwächter“ im ZDF ausgestrahlt werden, steht noch nicht fest.