Viele Münsteraner wunderten sich am Dienstag gegen 23.50 Uhr über einen grell und leicht grünlich schimmernden langen Schweif am Nacht­himmel. „Eine sehr helle Sternschnuppe“ erklärt der Leiter des LWL-Planetariums im Naturkundemuseum, Dr. Björn Voss , der das Himmelsschauspiel ebenfalls von seinem Wohnzimmerfenster aus betrachtet hat. „Deutlich heller als die Venus“, die als hellster Lichtpunkt am Himmel gilt.

Von dieser Lichtintensität kann der Experte auf die Größe des Gesteinsteilchens schließen. Seine Einschätzung: Etwa zehn Zentimeter groß. Die meisten Sternschnuppen dauern Sekundenbruchteile und werden von Teilchen erzeugt, die nur Staubkorngröße haben und mit 30 bis 80 Kilometern pro Sekunde auf die Erdatmosphäre treffen und meist in 100 bis 150 Kilometern Höhe durch die Reibung mit der Luft vollständig verglühen. Der Meteor von Dienstagnacht sei möglicherweise erst unter 50 Kilometern ­Höhe verglüht.

Dr. Björn Voss, Leiter des LWL-Planetariums im Naturkundemuseum, hat das Himmelsschauspiel ebenfalls betrachtet. Foto: Matthias Ahlke

Vorherzusehen sei solch ein Ereignis nicht. Anders als die dreimal im Jahr massenhaft auftretenden Sternschnuppen um den 12. August, den 13. Dezember und den 3. Januar. Voss: „Also immer dann, wenn die Erde die Bahnen dieser drei Kometen kreuzt und deren Schmutzspur in die Erdatmosphäre eindringt.“

Schön anzusehen seien solche Sternschnuppenregen, aber völlig harmlos. Bei einem einen Meter großen Kometen würden indes noch Gesteinsstückchen auf die Erde hageln.