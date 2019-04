„Alles Orte, die mich berühren“

Die Tour „Buchengrün & Berge“ in den Baumbergen hat für Jutta Küdde einen großen Genussfaktor. Sie beschreibt die Strecke als Panoramatour über 14,6 Kilometer. 213 Höhenmeter sind zu überwinden. Fünf Stunden plant die Wanderführerin für den Rundweg ein, der am Bahnhof Havixbeck beginnt und später am Longinusturm vorbeiführt. Zunächst kommen die Wanderer aber in eines der zahlreichen Quellgebiete in den Baumbergen. Hier entspringen die Berkel und die Stever und viele kleinere Quellen, die die Aa speisen. Im Buch „Wanderungen für die Seele“ werden 20 Touren beschrieben. ISBN 978-3-7700-2061-4, 16,99 Euro. Zusätzlich wird ein Wanderprogramm unter www.singlewandern-muenster.de angeboten.