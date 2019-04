Schon bald wird Münster zur Kulisse der kuscheligsten Messe der Welt. Und das in rekordverdächtigem Maßstab, wie der Veranstalter ankündigt: Seit mehr als einem Jahrzehnt kamen weltweit nicht mehr so viele Teddy-Hersteller und -Begeisterte an einem Platz zusammen, wie am kommenden Wochenende (27./28. April) in der Halle Münsterland. Dort findet vom Kind bis zum erfahrenen Sammler jeder einen neuen kuscheligen Freund.

Die Jubiläums-Auflage der „Teddybär Total“ steht unter dem Motto „25 Years of Happiness”. Mehr als 350 Aussteller aus 25 Nationen kommen dafür zusammen. Dazu tausende Besucher, die zum Teil eine ebenso weite Anreise auf sich nehmen wie die Aussteller.

Mehr Aussteller als auf jeder anderen Teddy-Messe weltweit

Ob Asien, Australien, Neuseeland oder auch Amerika – kein Weg ist zu weit. Eine so enorme Vielfalt, so viele Aussteller gab es rund um den Globus schon seit mehr als einem Jahrzehnt auf keiner Teddy-Messe mehr.

Und auch die Bandbreite der mehr als 10 000 ausgestellten Stofftiere ist einzigartig, wie es in der Pressemitteilung weiter heißt. Bären und andere Plüschgesellen in allen erdenklichen Farben, Formen und Größen warten darauf, ins Herz geschlossen zu werden.

Workshops und Materialien

Vom Einschlaf-Teddy für zehn Euro bis zu hochwertigen antiken Sammlerstücken für mehrere tausend Euro ist für jeden Geschmack und jeden Geldbeutel etwas dabei. Und wer selbst mal einen Teddy nähen möchte, findet neben diversen kleineren Workshops auch alle wichtigen Materialhändler auf der Messe.

Zum Thema „Teddybär Total“ findet immer am letzten April-Wochenende in der Halle Münsterland, Albersloher Weg 32, statt. Das Zwei-Tages-Ticket kostet zehn Euro, Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre haben freien Eintritt. Die Messe ist Samstag von 10 bis 17 Uhr sowie Sonntag von 11 bis 16 Uhr geöffnet. Weitere Infos zu den Highlights des internationalen Teddy-Treffs gibt es unter www.teddybaer-total.de . ...