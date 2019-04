Osterbummel lockt Tausende nach Gelmer

„Wir haben gerade eben noch meinen Cousin getroffen“, erzählt Julia Wennemer als sie mit ihrem Freund Sven Maas in der Eckernheide in Gelmer ankommt. Das ist vor allem deshalb interessant, weil die Roxeler nur wegen des Cousins an diesem Tag überhaupt in Gelmer gelandet sind. Der nämlich hatte dem Paar Tage zuvor erst vom Osterbummel der Westfälischen Nachrichten erzählt. Kurzentschlossen stellten sich die beiden am Sonntag der gut sieben Kilometer langen Strecke mit insgesamt acht Rätselfragen, die schlussendlich das, so viel sei verraten, gar nicht so einfache Lösungswort ergaben. Eins aber darf vorweg genommen werden: Julia Wennemer und Sven Maas waren nur zwei von ganz vielen, die es über Ostern nach Gelmer zog.

Osterbummel 2019 bei traumhaftem Wetter 1/37 Durch Gelmer führte in diesem Jahr der Osterbummel. Die Teilnehmer genossen das traumhafte Wetter. Foto: Oliver Werner

Osterbummel-Profis etwa sind die 15 Teilnehmer der Familien Schwaning und Berl aus Münster und Dülmen. „Wir sind jedes Jahr dabei“, sagt die 31-jährige Linda Schwaning mit Blick auf die Gruppe, in der zwischen drei Monaten und 66 Jahren an diesem Tag alles vertreten ist – mit dem Unterschied, dass die etwas Älteren die Kinder- und Bollerwagen schieben und ziehen, während die etwas Jüngeren darin Platz genommen haben und den Bummel so zur Kutschfahrt werden lassen.

Noch mehr Teilnehmer hat Roman Lassak aus Telgte hinter sich, der nur wenige Augenblicke später bei Frage acht ankommt. Familie und Freunde seien das, sagt er mit einem Fingerzeig. Probleme habe es für die Gruppe lediglich bei Frage sechs gegeben. Eine Einschätzung, die man an diesem Sonntag, dem dritten Tag des viertägigen Osterbummels, öfter hört. Doch mit viel Einsatz sei man nun sicher, die richtige Lösung gefunden zu haben. „Wir waren ja auch querfeldein unterwegs. Ich meine mich sogar erinnern zu können, wir wären ein Stück geschwommen“, scherzt Janis Pastoor gut gelaunt.

Paul und Petra Grothe sind mit Tochter Rebecca in Münsters Norden gekommen. Und das habe sich gelohnt, urteilen die Gremmendorfer, auch wenn man sich das Lösungswort irgendwann habe denken können. Gerade aber die knifflige Frage sechs, die etwas versteckt gelegen habe, sei gut angekommen, urteilen die drei Rätselfreunde.

Eine ungewöhnliche Route haben derweil Josha und Angelika Thiele sowie James Pankhurst genommen. „Wir sind falsch herum gefahren“, sagt Josha Thiele. Ein Irrtum? Mitnichten. „Wir hatten nicht so viel Zeit und haben uns die Route bewusst so geplant, damit wir auch noch Kaffee trinken können“, sagt Thiele mit einem Schmunzeln.

Den richtigen Weg hat Jörg Leipe mit drei Generationen seiner Familie eingeschlagen. Eigentlich kenne man Gelmer nur vom Spargel kaufen, daher sei es schön gewesen, den Geburtsort der Großmutter mal näher kennenzulernen, lautet das Urteil der Gruppe.

Die Resonanz sei in diesem Jahr riesig, die Rückmeldungen ausschließlich positiv gewesen, erzählen die beiden jungen Damen, die am Sonntag im WN-Mobil die ausgefüllten Lösungszettel entgegennehmen. Und Julia Wennemer und Sven Maas? „Wir kommen auf jeden Fall wieder zum Osterbummel“, versprechen sie.