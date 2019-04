Morgens Büro, abends Club

Partys planen im Amp, Personal einstellen, Social-Media-Kanäle füllen, Getränke bestellen. Dazwischen ein paar Präsenztage an der IST-Hochschule für Management , die an verschiedenen Orten in Deutschland präsent ist. Wenn der Münsteraner Peter Bastian von seinem Arbeitsalltag im dualen Studium „Kommunikation Eventmanagement“ berichtet, könnte man meinen, er hätte drei Jobs.

Wenn Theorie und Praxis Hand in Hand gehen, wird es eben vielseitig, spannend und vor allen Dingen: lehrreich, heißt es in einem Text der Hochschule. „Ich mag, dass mein Job sehr abwechslungsreich ist. Jeden Tag passiert irgendetwas Neues“, sagt Peter Bastian. Seit zweieinhalb Jahren absolviert der 23-Jährige ein duales Studium im Eventbereich. „Das birgt natürlich viele, oftmals auch nervige Herausforderungen. Jedoch habe ich das Gefühl, an jeder Herausforderung zu wachsen. Auch ist es sehr erfrischend, immer wieder neue Leute kennenzulernen und mit diesen zusammenzuarbeiten.“

Bastians Arbeitgeber ist die Living Rooms Gastro, Konzept Logistik GmbH. Hervorgegangen ist das Unternehmen aus dem bei Münsteranern bekannten Raketencafé. Rund 70 Aushilfen und sieben fest angestellte Mitarbeiter bespielen mittlerweile eine Cocktailbar, zwei Kneipen mit Küche sowie einen Club, das Amp. Und für den ist er zuständig. Doch wer jetzt an tägliche Nachtschichten denkt, irrt sich. „Ein typischer Arbeitstag sieht bei mir so aus, dass ich gegen 9 Uhr das Büro betrete. Als Erstes schaue ich in meine Mails und beantworte diese. Danach plane ich für gewöhnlich unsere Social-Media-Aktivitäten für die nächsten Tage. Zu meinem Arbeitsalltag gehört auch die Instandhaltung des Clubs. Konkret kümmere ich mich hier um die Pflege der Technik, aber auch kleine Reparaturen versuchen wir in der Regel selbst zu machen. Ein erheblicher Teil meiner Arbeitszeit fällt jedoch abends an, wenn ich im Amp vor Ort bin und ein Auge auf alle Abläufe habe. Da in der Regel aber im Vorfeld alles geregelt ist, gehört diese Arbeit zu den angenehmsten Aufgaben.“

Erste Berufserfahrungen sammelte er vor dem Beginn seines dualen Studiums in der Hauswirtschaft eines großen Wohnheimes und in einem viermonatigen Praktikum in einer Werbeagentur. Vorkenntnisse im Eventbereich hatte er nicht. Dennoch überzeugte er seinen Chef. Zweieinhalb Jahre später ist Bastian ein „alter Hase“, wenn es um die Konzeption von Veranstaltungen, um Personalplanung, Marketing und Bestellwesen geht. Morgens Büro, abends Club, dazwischen den Lehrstoff aus Studienheften pauken und Online-Vorlesungen im Netz nachbereiten. Klingt anstrengend, macht aber Spaß und ist für den Münsteraner kein Problem: „Wenn man sich keine Illusionen macht, dieses Studium mit links zu schaffen, dann lässt es sich sicher ganz gut vereinbaren. Ganz ohne Entbehrungen geht es nicht. Aber Horrorgeschichten, dass man zum Beispiel nur alle zwei Wochen mal einen Tag frei hat, kann ich aus meiner Erfahrung nicht bestätigen.“ Sieben Semester dauert das duale Studium „Kommunikation Eventmanagement“ an der IST-Hochschule, fünf davon hat Bastian bereits absolviert. Er schätzt besonders die Kombination aus akademischer Ausbildung an der Hochschule und Praxiserfahrung, die er ab dem ersten Tag im Unternehmen sammelt.

Viel Freizeit bleibt bei all der Arbeit jedoch nicht. Im Urlaub und an seinen freien Tagen genießt Bastian häufig die Ruhe, schaltet das Mobiltelefon aus, liest das berühmte „gute Buch“. Wie es nach seinem Abschluss weitergehen wird, hat er noch nicht geplant: „Für meine berufliche Zukunft wünsche ich mir einen sicheren Job mit solidem Einkommen. Gern weiterhin in der Veranstaltungsbranche. Und gern auch hier in Münster.