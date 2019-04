Fernseher nach Einbruch auf Skatebord abtransportiert

Münster -

Da bekommt das Wort Rollmops eine völlig neue Bedeutung: Nach einem Einbruch am Ostermontag (22. April), der laut Polizei-Mitteilung in der Zeit von 13 Uhr bis 18 Uhr in einem Mehrfamilienhaus an der Theißingstraße stattgefunden hat, hat der Täter das Diebesgut zum Teil per Skateboard abtransportiert. Jetzt sind die Beamten auf der Suche nach Zeugen.