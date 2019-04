Eine Demenzerkrankung trifft immer die ganze Familie: Den älteren Menschen, aber auch seine Angehörigen. Diese große Herausforderung wirft meistens viele Fragen auf: Wie findet man den Weg zu Unterstützung? Was tun, wenn der Betroffene die Hilfe ablehnt? Welches Angebot passt für unsere Familie?

„Für viele Angehörige ist es eine Selbstverständlichkeit oder auch ein Bedürfnis, das erkrankte Familienmitglied selbst zu pflegen oder zu betreuen“, betont Wilma Dirksen , weiß aber auch: „So erfüllend es sein kann, füreinander da zu sein, so schnell kann sich etwa der Ehepartner oder die Tochter dabei in einer Situation wiederfinden, die sie überfordert.“

Familie ist der erste Ansprechpartner

Seit 27 Jahren arbeitet die Soziotherapeutin in der Beratungsstelle des Gerontopsychiatrischen Zentrums, das an der Josefstraße 4 angefangen von Diagnostik, über Tagesklinik, ehrenamtliche Dienste bis hin zur Tagespflege eine Vielzahl an Hilfen unter einem Dach vereint. Zusammen mit ihren Kolleginnen ist sie in der Beratungsstelle für viele Familien oft eine der ersten Ansprechpartnerinnen, wenn es um Unterstützung für die Betroffenen geht.

Gemeinsam mit ihrer Kollegin Dr. Birgit Leonhard möchte sie beim nächsten Alex Talk am 29. April unter dem Thema „Manchmal wird mir alles zu viel…“ einmal ausführlich die Belastung pflegender Angehöriger sowie Wege zur Entlastung und Unterstützung für die Familien aufzeigen.

Gutes Versorgungsnetz

„Münster hat ein gutes Versorgungsnetz für Menschen mit Demenz, trotzdem werden die Angebote häufig nicht genutzt“, berichtet Dr. Birgit Leonhard. Und die Theologin und Pflegefachkraft ergänzt: „Manchmal braucht es etwas Geduld und eine behutsame Heranführung, bis der erste Schritt zur Annahme von Hilfe getan ist.“

Hierzu informieren die Expertinnen der Beratungsstelle im Clemens-Wallrath-Haus dann über eine Vielzahl von Möglichkeiten zur eigenen Entlastung: „Das können kleine Alltagshilfen, gezielte Kurse für Angehörige, flexible Betreuungsangebote oder auch gemeinsame Urlaube sein“. Die Alexianer-Expertinnen ermuntern jeden pflegenden Angehörigen dazu, diese Hilfen frühzeitig in Anspruch zu nehmen.