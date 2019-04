Messerattacke von hinten: Täter zeigt sein Opfer an

Ein fehlendes Motiv, ein Opfer, das heute tot sein könnte und trotzdem keine Anzeige erstatten wollte, eine labile Zeugin, ein Täter, der die Tat zwar einräumt, so aber angeblich gar nicht begangen haben wollte, und eine Menge Alkohol und Drogen. So stellte sich am Mittwoch der Auftakt zu einem Prozess vor dem Landgericht in Münster dar, bei dem ein 36 Jahre alter Mann aus Coesfeld von der Staatsanwaltschaft unter anderem beschuldigt wird, im vergangenen Jahr in Münster einen Menschen habe töten wollen.

Lange und ruhig beantwortet der Angeklagte, ein in Dickenberg bei Ibbenbüren aufgewachsener Mann, die Fragen der Richterin. „Ganz normal bürgerlich“, sei er aufgewachsen. Kurz vor dem avisierten Abschluss in der Hauptschule sei dann sein Vater gestorben. Im Rückblick sei er wohl dadurch auf die schiefe Bahn geraten, skizziert der Angeklagte seine Jugend. Der Schule sei er als 15-jähriger fortan fern geblieben, er habe sich neue Bekanntschaften in Ibbenbüren gesucht und Alkohol und Cannabis konsumiert.

Typische Drogenkarriere

Es folgt die typische Drogenkarriere: Täglicher Konsum, Dealerei, erste Gefängnisstrafe. Bald kommen harte Drogen und gescheiterte Entzüge hinzu. Über Jahre konsumiert der Angeklagte Heroin, später dann vor allem Kokain. Beschaffungskriminalität ist die Folge. Als er bei einem Entzug seine ebenfalls drogenabhängige Freundin kennenlernt, scheint sein Leben zunächst in geordneten Bahnen zu verlaufen.

Doch schnell werden die beiden, die gemeinsam in Coesfeld wohnen, rückfällig. Das Paar nutzt die Besuche beim Arzt in Münster, bei dem die beiden ihr Methadon erhalten, um am Bremer Platz an Münsters Hauptbahnhof noch anderen Stoff zu kaufen.

Gewalt in der Beziehung

„Wir hatten eine extreme Beziehung – extrem schön und extrem scheiße“, äußert die als Zeugin aufgerufene Ex-Freundin später, als sie von ihrem ehemaligen Lebensgefährten das Bild eines Mannes zeichnet, der zwar eigentlich sehr ruhig sei, in gewissen Situation aber ganz andere Wesenszüge offenbare. Sie spricht von Gewalt in der Beziehung, beidseitig wohlgemerkt. Sie selbst gibt dabei ein bedauernswertes Bild ab. Mal wird sie gegenüber der Richterin laut, mal lümmelt sie sich im Zeugenstand herum, dann muss sie weinen und will am liebsten gar nicht mehr antworten.

3,5 Promille hat sie an dem Tag, an dem ihr Ex-Freund plötzlich hinter ihr und ihrer Begleitung nachts in der Schillerstraße auftaucht, und den 34-jährigen Litauer, laut Zeugin ohne Vorwarnung, mit einem Besteckmesser attackiert. Das Messer will der zur Tatzeit berauschte Täter am selben Tag in einem Ein-Euro-Laden gekauft haben, um damit am Aasee zu grillen.

Bierflasche an den Kopf bekommen

„Ich hätte nie damit gerechnet, dass er mit einem Messer attackiert. So etwas hatte er grundsätzlich nicht bei sich“, sagt seine Ex-Freundin. Kurios dabei: Das angegriffene Opfer, mittlerweile wegen Diebstahls in der JVA Bielefeld untergebracht, will trotz der davongetragenen Verletzung zunächst keine Anzeige erstatten. „Ich bin keiner von den Guten, ich möchte niemanden verraten“, gibt er bei der Polizei zu Protokoll.

Anzeige erstattet dagegen der Messerstecher, der bei der Abwehrreaktion des Opfers eine Bierflasche an den Schädel bekommt. Erst als der Litauer von dieser Anzeige hört, äußert er sich ebenfalls gegenüber der Polizei. Im Unklaren bleibt am Mittwoch das genaue Motiv. Er habe nur in Ruhe mit seiner Freundin reden wollen, sagt der Täter. Das Opfer sei für seine Aggressivität bekannt.