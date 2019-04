Pinguine marschieren durch den Zoo

Am Weltpinguintag machen weltweit Zoos und Organisationen auf die Bedrohung und den Schutz der Pinguine aufmerksam. Auch im Allwetterzoo in Münster gab es am Donnerstag verschiedene Aktionen.

Kinderpinguin-Marsch im Allwetterzoo Münster

Kinder, die sich als Pinguine verkleidet hatten, bekamen beim Eintritt einen Rabatt. Am Nachmittag gab es zudem einen großen Kinder-Pinguinmarsch durch den Allwetterzoo. Außerdem wurden Spenden für ein Pinguinschutzprojekt gesammelt.