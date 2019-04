Münster -

Von Martin Kalitschke

Am Sonntag (28. April) ist der Welttag der Partnerstädte. 1963 wurde er vom Weltbund der Partnerstädte ins Leben gerufen. Die Stadt Münster wird aus diesem Anlass am Samstag und Sonntag am Stadtweinhaus die Städtepartnerschafts-Fahne hissen und am Samstag in der Innenstadt Pflanz-Sets und Lesezeichen verteilen. Auf dieser Sonderseite stellen wir Münsters Partnerstädte vor und wagen einen Blick in die Zukunft.