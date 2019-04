Welttreffen der Bärenszene

Ein altes Familienfoto diente Elena Abrosimova als Vorlage für die von ihr geschaffene vierköpfige Teddybären-Familie. „Die Aufnahme entstand 1916“, sagt die St.-Petersburgerin – da war der Zar noch an der Macht. Auch die vier Teddybären, die die russische Künstlerin entworfen hat, könnten gut und gerne 100 Jahre alt sein – sie sehen allerdings nur so alt aus. Elena Abrosimova mag einfach Teddybären, wie sie einst bei Oma und Opa im Kinderbett gelegen haben.

An diesem Wochenende präsentiert sie ihre Kreationen erstmalig auf einer großen Messe, nein: auf der größten Teddybären-Messe der Welt in der Halle Münsterland. Mehr als 370 Aussteller aus 26 Ländern sind bei der 25. Auflage der „Teddybär total“ dabei, darunter mehr als 100 aus Russland. „Die russischen Aussteller sparen sich die Teilnahme vom Mund ab“, sagt Messeveranstalter Sebastian Marquardt . „Für sie ist es das Ereignis des Jahres“ – schließlich sei die „Teddybär total“ das Familientreffen der weltweiten Bärenszene.

Olympiade 1980 als Bären-Startschuss?

Warum im Moment ausgerechnet in Russland so gerne Teddybären gebastelt werden, darüber kann Elena Abrosimova nur spekulieren. Sie vermutet, dass das Bären-Maskottchen der Moskauer Olympiade 1980 der Startschuss für den Bären-Boom war.

„Teddybär total“-Messe in der Halle Münsterland 1/48 Mehr als 300 Aussteller präsentieren am Wochenende Teddybären und andere Plüschtiere in der Halle Münsterland. Foto: Matthias Ahlke

Mit von der Party sind auch Bären-Schöpfer aus Deutschland. Zum Beispiel Martina Lehr aus dem Odenwalde. Sie bastelt seit 24 Jahren Teddybären, aber auch Schweine, Hunde und andere Plüschtiere. Wer sie nachbauen will – kein Problem. Martina Lehr verkauft auf der Messe Bastelpackungen, die neben dem Bären-Material auch Schnittmuster enthält. „Es ist so großartig, jeden Tag etwas Neues schaffen zu können und sein eigener Chef zu sein“, sagt sie.

So groß wie in diesem Jahr ist die „Teddybär total“ schon seit fast 20 Jahren nicht mehr gewesen, betonen die Veranstalter. Zielgruppe sind Sammler, Künstler – und all jene, die sich einfach nur an Teddybären erfreuen. Erneut wird der „Golden George“ verliehen – „der Oscar der Teddybärenszene“, wie Veranstalter Sebastian Marquardt betont. Fast 250 Stofftier-Kreationen kämpfen um den begehrten Titel.