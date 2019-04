CDU und CSU starten in den Europawahlkampf

In der Halle sind ungefähr 2000 Parteianhänger von CDU und CSU . Auf der Bühne talken NRW-Ministerpräsident Armin Laschet , der bayerische Ministerpräsident Markus Söder und der Spitzenkandidat der europäischen Konservativen, Manfred Weber. Doch der CSU-Politiker muss sich die Aufmerksamkeit an diesem Samstag in Münster natürlich teilen mit der noch immer neuen CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer. Für sie ist es die erste große Bewährungsprobe, nachdem sich die Kanzlerin entschlossen hat, sich weitgehend aus dem Wahlkampf herauszuhalten. Heute Abend ist Merkel in Kroatien – auch um zu zeigen, dass die an diesem Tag wirklich keine Zeit hatte, nach Münster zu kommen.

Unten auf den Stühlen klatscht man laut, schwenkt die Werbeschilder. Ein wenig wohl auch gegen die Angst vor der Niederlage, die bei der Europawahl Stimmenthaltung oder gar das weitere Erstarken der Rechtspopulisten heißt. Doch daran will an diesem Samstag keiner denken, gerade nicht die jungen Christsozialen mit den blauen T-Shirts und dem Aufdruck „The Power of Weber Team“.