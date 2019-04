Schau mir in die Knopfaugen, Kleines

Große Augen machen auf der weltgrößten Teddybär-Messe nicht nur die Teddybären. Ihre Fans reisen von Weitem an und staunen nicht schlecht über die Vielfalt an Bärenstofftieren auf dem Messegelände. Für die etwa 6000 Besucher der Messe „Teddybär Total“ gilt selbstverständlich: Sie sind Teddybär-Fans – und das total.

Zur 25. Ausgabe der Messe kamen am Wochenende 377 Aussteller mit ihren kuscheligen Begleitern in die Halle Münsterland. Mehr als 10 000 Stofftiere an Ständen aus 26 Nationen machten die „Teddybär Total“ nach Angaben der Veranstalter zur weltweit größten Teddybär-Messe.

Auf Ideensuche

Carolin Stehr aus Bielefeld begleitet ihre Mutter Christina Stehr schon seit fünf Jahren zur Messe. Mutter Christina verpasst sogar schon seit mehreren Jahren keine Ausstellung mehr. Sie selbst stellt ebenfalls Teddybären her und lässt sich von den Bären der Einzelkünstler gerne inspirieren, um die eine oder andere Idee mit in die eigene Bastelstube zu nehmen.

„Teddybär Total“ lockte tausende Teddy-Begeisterte in die Halle Münsterland zur kuscheligsten Messe der Welt 1/47 „Teddybär Total“ lockte tausende Teddy-Begeisterte in die Halle Münsterland zur kuscheligsten Messe der Welt Foto: Matthias Ahlke

In der Halle Münsterland verrät Mutter Christina: „Ich erinnere mich vor allem an einen Mini-Bären in Piratenmontur, den wir auf der Messe gekauft haben.“ Für ihre eigenen kleinen Stoffbären näht sie etwa acht Stunden pro Bär – mit der Hand. Fellstoffe und das nötige Nähzubehör finden sich auf der „Teddybär Total“ an jeder Ecke. Mit den erwerbbaren Accessoires wie Hüten, Glöckchen, Schleifen oder Kleidchen lassen sich die Stofftiere individuell aufhübschen.

Am liebsten klassisch

Teddy-Fan und ebenfalls Bärenbastlerin Claudia Schnabel ist mit ihrem Partner Erik aus dem Raum Heidelberg angereist. Die beiden sind zum ersten Mal hier. Claudia Schnabel hat vor einem Jahr mit der Bärennäherei angefangen. Schon jetzt hat sie eine Vorliebe für klassische Bären entwickelt: „Ein Teddybär sollte für mich mit seinem Fell für sich stehen. Angezogene Bären oder Bären mit Irokesen-Haarschnitt sind nicht mein Geschmack.“

„Teddybär total“-Messe in der Halle Münsterland 1/48 Mehr als 300 Aussteller präsentieren am Wochenende Teddybären und andere Plüschtiere in der Halle Münsterland. Foto: Matthias Ahlke

Anja und Dirk Teuner haben ihren neuen kuscheligen Freund schon gefunden. Ein biegbarer Braunbär mit eindrucksvoll realistischem Gesicht hat das Duo in seinen Bann gezogen. Anja Teuner ist schon seit jeher Teddyliebhaberin. Ihre Kette, an der einzelne kleine Teddybären in bunten Farben baumeln, ist ein offensichtlicher Beweis: „Der Teddy wurde mir schon in die Wiege gelegt. Ich bin sogar eine der ersten Mitglieder des Steiff-Clubs“, erzählt Anja Teuner. Die Teddybären begleiten sie das ganze Jahr über, denn sie schmückt ihr Haus je nach Jahreszeit mit den passenden Bären. Zu Weihnachten hängen beispielsweise viele kleine Stoffbären am Baum. Besonders stolz sind die beiden auf ihren 2,20 Meter großen Eisbären im Wohnzimmer.

Für viele sind die Aussteller echte Vorbilder. So auch für Claudia Schnabel: „Eines Tages würde ich hier gerne selber meine selbstgenähten Teddys ausstellen. Bis dahin übe ich noch fleißig.“