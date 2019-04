In einer Halle einer Firma für Lüftungs- und Klima-Technik am Fritjof-Nansen-Weg im Gewerbegebiet Loddenheide brach am Sonntagabend kurz nach 21 Uhr ein Brand aus.

Die Feuerwehr rückte aus und nahm einen Feuerschein aus der Gewerbehalle wahr, wie die Einsatzleitstelle berichtete. Die Einsatzkräfte drangen mit Atemschutz in das Gebäude ein und konnten den Brand schnell löschen.

Zum Glück wurde bei dem Einsatz niemand verletzt. Zur Brandursache und zum Sachschaden konnte die Feuerwehr gestern Abend noch keine Angaben machen.