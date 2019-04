Wie die Bundespolizei berichtet, kam es bereits am 12. Juli 2018 in der Haupthalle des Hauptbahnhofes Münster zu einem körperlichen Angriff mehrerer, bisher unbekannter Personen, auf einen 43 Jahre alten Deutschen. An jenem Donnerstag verfolgten die Personen gegen 23 Uhr das spätere Opfer aus einem Bus heraus, wo es laut Bundespolizei zuvor „zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den Tätern und dem Geschädigten” gekommen war.

In der Bahnhofshalle hatte die zehnköpfige Gruppe den 43-Jährigen eingeholt. Dort kam es laut Mitteilung der Bundespolizei zum Gewaltausbruch: Obwohl der Mann eindringlich bat, ihn in Ruhe zu lassen, um seine Heimreise anzutreten, wurde er von zwei jungen Männern getreten und geschlagen. Schließlich gelang dem Opfer die Flucht auf den Bahnsteig.

Unmittelbar nach der Tat stellte die Bundespolizei Münster einige Personalien aus der Gruppe fest, nicht aber von den beiden Haupttätern. Auch später konnten diese nicht ermittelt werden. Aus diesem Grund hat das Amtsgericht Münster die Fotos der beiden Männer nun zur Öffentlichkeitsfahndung freigegeben. Durch Videoaufnahmen konnten die Taten den beiden nach Angaben der Bundespolizei eindeutig zugeordnet werden.

Öffentlichkeitsfahndung nach Körperverletzung im Hauptbahnhof Münster: Wer kennt diese beiden Männer? Foto: Bundespolizeiinspektion Münster