Münster feiert Europa

Die gute Stube der Stadt putzt sich heraus. Wenn am Samstag (4. Mai) für das Hansemahl die roten Teppiche auf dem Prinzipalmarkt ausgerollt werden, wehen über dem Pflaster blaue Europa- und gelb-rot-weiße Münsterfahnen. Denn im Monat der Europawahl will die Stadt das Hansemahl im Zeichen der europäischen Zusammengehörigkeit feiern.

„Die Hanse als originär europäisches Handelsbündnis und Netzwerk steht exemplarisch für Zusammenarbeit in Europa“, sagte Bernadette Spinnen, Leiterin von Münster Marketing, am Montag im Stadtweinhaus. An diesen Geschichtsstrang wolle man in diesem Jahr anknüpfen und sich zur europäischen Stadt als einem lebendigen Zentrum bekennen, das nicht nur Handelsraum, sondern vielmehr ein Lebensraum sei.

7000 Schnittchen und drei Wochen Fahnenschmuck

Seit 16 Jahren veranstalten die Stadt und die Initiative Starke Innenstadt (ISI) das Hansemahl, das Bürgermeisterin Wendela-Beate Vilhjalmsson ab 12 Uhr eröffnet. Dann werden an der langen, weiß gedeckten Hansetafel rund 7000 westfälische Schnittchen serviert. „Es ist etwas Besonderes, an dem Tag auf dem Prinzipalmarkt zu sitzen, statt einfach drüberzufahren. Es erhebt ihn zu einem Marktplatz“, sagte ISI-Sprecher Tobias Viehoff.

Hansemahl der Kaufleute auf dem Prinzipalmarkt 1/72 Oberbürgermeister Markus Lewe begrüßt die Gäste auf dem diesjährigen Hansemahl auf dem Prinzipalmarkt. Foto: Matthias Ahlke

Das Hansemahl war Teil des großen Eröffnungsfestes zum Europäischen Kulturerbejahr auf dem Prinzipalmarkt. Foto: Matthias Ahlke

Das Hansemahl war Teil des großen Eröffnungsfestes zum Europäischen Kulturerbejahr auf dem Prinzipalmarkt. Foto: Matthias Ahlke

Das Hansemahl war Teil des großen Eröffnungsfestes zum Europäischen Kulturerbejahr auf dem Prinzipalmarkt. Foto: Matthias Ahlke

Das Hansemahl war Teil des großen Eröffnungsfestes zum Europäischen Kulturerbejahr auf dem Prinzipalmarkt. Foto: Matthias Ahlke

Das Hansemahl war Teil des großen Eröffnungsfestes zum Europäischen Kulturerbejahr auf dem Prinzipalmarkt. Foto: Matthias Ahlke

Das Hansemahl war Teil des großen Eröffnungsfestes zum Europäischen Kulturerbejahr auf dem Prinzipalmarkt. Foto: Matthias Ahlke

Das Hansemahl war Teil des großen Eröffnungsfestes zum Europäischen Kulturerbejahr auf dem Prinzipalmarkt. Foto: Matthias Ahlke

Das Hansemahl war Teil des großen Eröffnungsfestes zum Europäischen Kulturerbejahr auf dem Prinzipalmarkt. Foto: Matthias Ahlke

Das Hansemahl war Teil des großen Eröffnungsfestes zum Europäischen Kulturerbejahr auf dem Prinzipalmarkt. Foto: Matthias Ahlke

Das Hansemahl war Teil des großen Eröffnungsfestes zum Europäischen Kulturerbejahr auf dem Prinzipalmarkt. Foto: Matthias Ahlke

Das Hansemahl war Teil des großen Eröffnungsfestes zum Europäischen Kulturerbejahr auf dem Prinzipalmarkt. Foto: Matthias Ahlke

Das Hansemahl war Teil des großen Eröffnungsfestes zum Europäischen Kulturerbejahr auf dem Prinzipalmarkt. Foto: Matthias Ahlke

Das Hansemahl war Teil des großen Eröffnungsfestes zum Europäischen Kulturerbejahr auf dem Prinzipalmarkt. Foto: Matthias Ahlke

Das Hansemahl war Teil des großen Eröffnungsfestes zum Europäischen Kulturerbejahr auf dem Prinzipalmarkt. Foto: Matthias Ahlke

Das Hansemahl war Teil des großen Eröffnungsfestes zum Europäischen Kulturerbejahr auf dem Prinzipalmarkt. Foto: Matthias Ahlke

Das Hansemahl war Teil des großen Eröffnungsfestes zum Europäischen Kulturerbejahr auf dem Prinzipalmarkt. Foto: Matthias Ahlke

Das Hansemahl war Teil des großen Eröffnungsfestes zum Europäischen Kulturerbejahr auf dem Prinzipalmarkt. Foto: Matthias Ahlke

Das Hansemahl war Teil des großen Eröffnungsfestes zum Europäischen Kulturerbejahr auf dem Prinzipalmarkt. Foto: Matthias Ahlke

Das Hansemahl war Teil des großen Eröffnungsfestes zum Europäischen Kulturerbejahr auf dem Prinzipalmarkt. Foto: Matthias Ahlke

Das Hansemahl war Teil des großen Eröffnungsfestes zum Europäischen Kulturerbejahr auf dem Prinzipalmarkt. Foto: Matthias Ahlke

Das Hansemahl war Teil des großen Eröffnungsfestes zum Europäischen Kulturerbejahr auf dem Prinzipalmarkt. Foto: Matthias Ahlke

Das Hansemahl war Teil des großen Eröffnungsfestes zum Europäischen Kulturerbejahr auf dem Prinzipalmarkt. Foto: Matthias Ahlke

Das Hansemahl war Teil des großen Eröffnungsfestes zum Europäischen Kulturerbejahr auf dem Prinzipalmarkt. Foto: Matthias Ahlke

Das Hansemahl war Teil des großen Eröffnungsfestes zum Europäischen Kulturerbejahr auf dem Prinzipalmarkt. Foto: Matthias Ahlke

Das Hansemahl war Teil des großen Eröffnungsfestes zum Europäischen Kulturerbejahr auf dem Prinzipalmarkt. Foto: Matthias Ahlke

Das Hansemahl war Teil des großen Eröffnungsfestes zum Europäischen Kulturerbejahr auf dem Prinzipalmarkt. Foto: Matthias Ahlke

Das Hansemahl war Teil des großen Eröffnungsfestes zum Europäischen Kulturerbejahr auf dem Prinzipalmarkt. Foto: Matthias Ahlke

Das Hansemahl war Teil des großen Eröffnungsfestes zum Europäischen Kulturerbejahr auf dem Prinzipalmarkt. Foto: Matthias Ahlke

Das Hansemahl war Teil des großen Eröffnungsfestes zum Europäischen Kulturerbejahr auf dem Prinzipalmarkt. Foto: Matthias Ahlke

Das Hansemahl war Teil des großen Eröffnungsfestes zum Europäischen Kulturerbejahr auf dem Prinzipalmarkt. Foto: Matthias Ahlke

Das Hansemahl war Teil des großen Eröffnungsfestes zum Europäischen Kulturerbejahr auf dem Prinzipalmarkt. Foto: Matthias Ahlke

Das Hansemahl war Teil des großen Eröffnungsfestes zum Europäischen Kulturerbejahr auf dem Prinzipalmarkt. Foto: Matthias Ahlke

Das Hansemahl war Teil des großen Eröffnungsfestes zum Europäischen Kulturerbejahr auf dem Prinzipalmarkt. Foto: Matthias Ahlke

Das Hansemahl war Teil des großen Eröffnungsfestes zum Europäischen Kulturerbejahr auf dem Prinzipalmarkt. Foto: Matthias Ahlke

Das Hansemahl war Teil des großen Eröffnungsfestes zum Europäischen Kulturerbejahr auf dem Prinzipalmarkt. Foto: Matthias Ahlke

Das Hansemahl war Teil des großen Eröffnungsfestes zum Europäischen Kulturerbejahr auf dem Prinzipalmarkt. Foto: Matthias Ahlke

Das Hansemahl war Teil des großen Eröffnungsfestes zum Europäischen Kulturerbejahr auf dem Prinzipalmarkt. Foto: Matthias Ahlke

Das Hansemahl war Teil des großen Eröffnungsfestes zum Europäischen Kulturerbejahr auf dem Prinzipalmarkt. Foto: Matthias Ahlke

Das Hansemahl war Teil des großen Eröffnungsfestes zum Europäischen Kulturerbejahr auf dem Prinzipalmarkt. Foto: Matthias Ahlke

Das Hansemahl war Teil des großen Eröffnungsfestes zum Europäischen Kulturerbejahr auf dem Prinzipalmarkt. Foto: Matthias Ahlke

Das Hansemahl war Teil des großen Eröffnungsfestes zum Europäischen Kulturerbejahr auf dem Prinzipalmarkt. Foto: Matthias Ahlke

Das Hansemahl war Teil des großen Eröffnungsfestes zum Europäischen Kulturerbejahr auf dem Prinzipalmarkt. Foto: Matthias Ahlke

Das Hansemahl war Teil des großen Eröffnungsfestes zum Europäischen Kulturerbejahr auf dem Prinzipalmarkt. Foto: Matthias Ahlke

Das Hansemahl war Teil des großen Eröffnungsfestes zum Europäischen Kulturerbejahr auf dem Prinzipalmarkt. Foto: Matthias Ahlke

Das Hansemahl war Teil des großen Eröffnungsfestes zum Europäischen Kulturerbejahr auf dem Prinzipalmarkt. Foto: Matthias Ahlke

Das Hansemahl war Teil des großen Eröffnungsfestes zum Europäischen Kulturerbejahr auf dem Prinzipalmarkt. Foto: Matthias Ahlke

Das Hansemahl war Teil des großen Eröffnungsfestes zum Europäischen Kulturerbejahr auf dem Prinzipalmarkt. Foto: Matthias Ahlke

Das Hansemahl war Teil des großen Eröffnungsfestes zum Europäischen Kulturerbejahr auf dem Prinzipalmarkt. Foto: Matthias Ahlke

Das Hansemahl war Teil des großen Eröffnungsfestes zum Europäischen Kulturerbejahr auf dem Prinzipalmarkt. Foto: Matthias Ahlke

Das Hansemahl war Teil des großen Eröffnungsfestes zum Europäischen Kulturerbejahr auf dem Prinzipalmarkt. Foto: Matthias Ahlke

Das Hansemahl war Teil des großen Eröffnungsfestes zum Europäischen Kulturerbejahr auf dem Prinzipalmarkt. Foto: Matthias Ahlke

Das Hansemahl war Teil des großen Eröffnungsfestes zum Europäischen Kulturerbejahr auf dem Prinzipalmarkt. Foto: Matthias Ahlke

Das Hansemahl war Teil des großen Eröffnungsfestes zum Europäischen Kulturerbejahr auf dem Prinzipalmarkt. Foto: Matthias Ahlke

Das Hansemahl war Teil des großen Eröffnungsfestes zum Europäischen Kulturerbejahr auf dem Prinzipalmarkt. Foto: Matthias Ahlke

Das Hansemahl war Teil des großen Eröffnungsfestes zum Europäischen Kulturerbejahr auf dem Prinzipalmarkt. Foto: Matthias Ahlke

Das Hansemahl war Teil des großen Eröffnungsfestes zum Europäischen Kulturerbejahr auf dem Prinzipalmarkt. Foto: Matthias Ahlke

Das Hansemahl war Teil des großen Eröffnungsfestes zum Europäischen Kulturerbejahr auf dem Prinzipalmarkt. Foto: Matthias Ahlke

Das Hansemahl war Teil des großen Eröffnungsfestes zum Europäischen Kulturerbejahr auf dem Prinzipalmarkt. Foto: Matthias Ahlke

Das Hansemahl war Teil des großen Eröffnungsfestes zum Europäischen Kulturerbejahr auf dem Prinzipalmarkt. Foto: Matthias Ahlke

Das Hansemahl war Teil des großen Eröffnungsfestes zum Europäischen Kulturerbejahr auf dem Prinzipalmarkt. Foto: Matthias Ahlke

Das Hansemahl war Teil des großen Eröffnungsfestes zum Europäischen Kulturerbejahr auf dem Prinzipalmarkt. Foto: Matthias Ahlke

Das Hansemahl war Teil des großen Eröffnungsfestes zum Europäischen Kulturerbejahr auf dem Prinzipalmarkt. Foto: Matthias Ahlke

Das Hansemahl war Teil des großen Eröffnungsfestes zum Europäischen Kulturerbejahr auf dem Prinzipalmarkt. Foto: Matthias Ahlke

Das Hansemahl war Teil des großen Eröffnungsfestes zum Europäischen Kulturerbejahr auf dem Prinzipalmarkt. Foto: Matthias Ahlke

Das Hansemahl war Teil des großen Eröffnungsfestes zum Europäischen Kulturerbejahr auf dem Prinzipalmarkt. Foto: Matthias Ahlke

Das Hansemahl war Teil des großen Eröffnungsfestes zum Europäischen Kulturerbejahr auf dem Prinzipalmarkt. Foto: Matthias Ahlke

Das Hansemahl war Teil des großen Eröffnungsfestes zum Europäischen Kulturerbejahr auf dem Prinzipalmarkt. Foto: Matthias Ahlke

Das Hansemahl war Teil des großen Eröffnungsfestes zum Europäischen Kulturerbejahr auf dem Prinzipalmarkt. Foto: Matthias Ahlke

Das Hansemahl war Teil des großen Eröffnungsfestes zum Europäischen Kulturerbejahr auf dem Prinzipalmarkt. Foto: Matthias Ahlke

Das Hansemahl war Teil des großen Eröffnungsfestes zum Europäischen Kulturerbejahr auf dem Prinzipalmarkt. Foto: Matthias Ahlke

Das Hansemahl war Teil des großen Eröffnungsfestes zum Europäischen Kulturerbejahr auf dem Prinzipalmarkt. Foto: Matthias Ahlke

Der Fahnenschmuck über dem Prinzipalmarkt soll über drei Wochen im Mai hängen bleiben und als Brückenschlag zur Kopfhörerparty „Münster for Europe“ am Samstag (25. Mai), dem Vorabend der Europawahl, dienen. Tagsüber stimmt eine „Europalounge“ auf dem Prinzipalmarkt auf die Party am Abend ein. Mit Einbruch der Dunkelheit erstrahlt das Rathaus in Europablau, ab 21 Uhr startet die Party, bei der die Musik aus den 4500 Kopfhörern kommt und die Fläche vor dem Rathaus zur Tanzfläche wird. „Das Schöne ist, dass die Party generationenübergreifend ist“, sagte Fritz Schmücker. Kopfhörer gibt es an Ausgabestellen gegen ein Pfand von zehn Euro.