Am Dienstagmorgen ist die Feuerwehr zu einem Einsatz an der Hammer Straße ausgerückt. In Höhe der Hausnummer 95 wurde ein verdächtiger Gasgeruch gemeldet, der nach Polizeiangaben vermutlich von einer defekten Heizungsanlage stammt. Die Feuerwehr hat Messungen vorgenommen. Weitere Informationen gibt es von der Feuerwehr bisher nicht.

Die Polizei hat die Straße gesperrt. Der Verkehr in Richtung Innenstadt wird über die Geiststraße umgeleitet.